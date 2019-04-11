Kapatılan obruğun ardından yeni obruk oluştu Batman'da karayolu kenarında Cumartesi günü oluşan obruğun kapanmasının arından, bugün aynı noktada yeni obruk oluştu.

Batman- Silvan karayolunun 10'uncu kilometresindeki Bıçakçı köyü yakınlarında cumartesi günü 12 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde oluşan obruk, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince 14 kamyon kaya parçası ve 3 kamyon asfaltla kapatıldı. Bugün yağış nedeniyle kapanan obruk bölgesinde yeniden obruk oluştu. Yeni bir obruk olduğunu fark eden Bıçakçı köyü sakinleri, durumu jandarmaya iletti. Olay yerine gelen jandarma ve karayolları ekipleri kara yolunu tek taraflı trafiğe kapattıktan sonra obruğun oluştuğu bölgeyi toprakla doldurdu. Çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Bıçakçı köyü sakinlerinden Mehmet Can Ediz, obruğu fark ettikten sonra durumu jandarmaya bildirdiklerini belirterek, zamanında olaya müdahale eden ekiplere teşekkür etti.

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