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Kapasite kullanım oranı şubatta düştü

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74'e geriledi.

22 Şubat 2019 Cuma 10:20
Kapasite kullanım oranı şubatta düştü

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 754 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 74,1'e indi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar20172018
Ocak78,274,4
Şubat77,874,0
Mart77,8 
Nisan77,3 
Mayıs77,9 
Haziran78,3 
Temmuz77,1 
Ağustos77,8 
Eylül76,2 
Ekim75,4 
Kasım74,1 
Aralık74,1 

 

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:20
  1. kapasite kullanım oranı
  2. KKO
  3. TCMB

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