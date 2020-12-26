Kapandı mı, kapatıldı mı? Yalan trenine binen binene! İşte muhalif koronun yüzüne şamar gibi inen Olay Tv gerçeği

Olay Tv'nin son ana haber bülteninde Nevşin Mengü'ye konuk olan televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, televizyonun ortağı Cavit Çağlar'ın, 'Bana iktidardan büyük baskı var. Çok ağır baskı altındayım devam edemeyeceğim.' dediğini öne sürmüştü. Cavit Çağlar ise bugün Olay Tv'nin kapanma nedeninin hükümet baskısı değil, kendi tercihi ile olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

" Ortağıma, 'Yeni bazı arkadaşları kanala ilave edip denge kuralım' dedim"

"Ben merkez sağda siyaset yapmış bu ülkeye hizmet etmiş bir kişiyim. Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti. Tarafsız yayın yaparken HDP yayınlarına ağırlık verilmesi üzerine bu konuyu beraber iş birliği yaptığım ortağıma ilettim. Bunun üzerine 'yeni bazı arkadaşları kanala ilave edip denge kuralım' dediğimde ortağım bunu kabul etmedi. Ben de bu şartlarda devam edemeyeceğim, kanaldan ayrılmak durumunda kalacağımı söyledim. Kanalın lisansı elimde uygun bir zamanda yeni bir ekiple tekrar başlayabilirim. NTV'yi kuran benim. Bursa'da Olay Gazetesi'ni kuran ve 35 yıldır kesintisiz yayın yapan benim. Ben de Olay TV'nin kapanmış olmasından dolayı çok üzgünüm. Yollarımızı ayırdığımız tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum."

Karanlık algı operasyonu

Televizyon sahibi Cavit Çağlar'ın 'kendi isteğimle kapattım' açıklamasına rağmen 26 gün açık kalan Olay Tv üzerinden karanlık bir algı operasyonu başlatıldı. Erdoğan düşmanları, 'Hükümetin baskısıyla Olay Tv'nin kapatıldığı' iftirasının atıldığı trende buluştu.

"Ülkemiz bu karanlığı hak etmiyor. Aydınlığı mutlaka getireceğiz!"

Ahmet Davutoğlu

"Olay TV’nin iktidar baskısı sonucu daha bir ay olmadan kapanması, demokrasimiz adına utançtır! Neden korkuyorsunuz bağımsız gazetecilerden? Unutmayın sadece şaibeli işleri olan, kirli ilişkiler ağına bulaşan, yalanlarla insanları kandıranlar korkar basından!"

Temel Karamollaoğlu

"Yasaklarla mücadele edeceğiz diyerek iş başına gelen bir iktidarın döneminde, Olay Tv'nin sadece 26 gün yayın hayatına devam edebilmesi ve akabinde baskılar sonucu ekran karartması; ülkemizin siyasi tarihine utanç sebebi olarak geçmiştir."

İsmail Saymaz

"Olay TV’nin kapanma gerekçesi olarak HDP’nin TBMM’deki grup toplantısını yayınlaması gösteriliyor. HDP’nin grup toplantısını yayınlamak suçsa TBMM TV bu suçu her hafta işliyor."

Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti

"Basın özgürlüğü açısından bir utanç günü daha yaşandı. Tüm meslektaşlarımızı selamlıyoruz."

Barış Atay

"Sadece 26 günde. AKP iktidarı işte bu demek!"

Barış Yarkadaş

"Bu videoyu izleyin. Cavit Çağlar'ın iktidarın baskısına dayanamadığı için yayın hayatına son veren OLAY TV, ekranını kararttı bugün. 123 kişinin çalıştığı OLAY TV'nin kararan ekranı, basının içine itildiği durumun özetidir. Arkadaşlarımıza çabaları için teşekkür ediyorum."