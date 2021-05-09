'Kapanalım' diyen Saadet Partisi şimdi de kapanmaya karşı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tam kapatma kararı alınmadan önce birçok kez tama kapanma çağrısı yaparken, bugün ise partiden tam kapanmaya yönelik eleştiri geldi.

Saadet Partisi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı ‘Pandemi Otel’ adlı bir video ile Türkiye’nin koronavirüs (Ko'vid-19) mücadelesi kapsamında ilan ettiği tam kapanmayı eleştirdi.

Yapılan yardımlar unutuldu!

Saadet Partisi yayınladığı videoda hükümetin döviz uğruna turizm sektörünü serbest bıraktığını ima etti. Ayrıca videoda hükümetin vatandaşlara yaptığı yardımlar, açıklanan ekonomi paketleri göz ardı edilerek, ‘Turiste açık büfe, millete kaynamayan tencere!’ sloganı ile Türk vatandaşlarının geçinemediği vurgusu yapıldı.