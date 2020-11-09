Kapalıçarşı'da hareketlilik

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları ve ABD'den gelen aşı müjdesinin ardından haftanın ilk iş gününde Kapalıçarşı altın ve döviz piyasasında hareketlilik yaşanıyor.

Altın ve doların sert düşüşünün ardından vatandaşlar Kapalıçarşı'da döviz büroları ve kuyumcular önünde yoğunluğa neden oldu.

Kapalıçarşı Esnaflar Derneği Başkanvekili ve kuyumcu Atilla Saraç, Kapalıçarşı'da fiyatların geçen hafta Cuma günü kapanışına göre yaklaşık yüzde 5-8 arası gerileme gösterdiğini ifade ederek ABD'deki seçimlerin netleşmesi ve Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesinin düşüşte etkili olduğunu bildirdi.

Saraç, "Asya pazarında tüm para birimlerinin dolara karşı değer kazandığını görüyoruz. Trump'ın bugün yüksek mahkemeye itiraz edeceği belirtiliyor. Bu da flu bir sürecin devam edeceğinin göstergesi. Şu an Amerikan ekonomisinin belirsizliği satın alınıyor." dedi.

Saraç, bütün vatandaşların sıkıntısız bir şekilde Kapalıçarşı'da altın ve döviz alım satımını gerçekleştirdiğini ifade etti.