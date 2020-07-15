Kapalıçarşı'da altın kaç lira? Güncel altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın kaç lira? Güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. Gram altının alış fiyatı sabah saatlerinde 400'e ulaştı fakat son durumda 398,85 lirayı gördü. Peki ama altın fiyatlarındaki son durum ne? Altın ne kadar oldu ve fiyatlar düşecek mi? Altın fiyatlarının yükseleceği öngörülüyor, bu nedenle gram altının 400 TL civarında seyretmesi bekleniyor. İşte tam, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ve reşat altının güncel fiyatları...