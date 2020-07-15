Kapalıçarşı'da altın kaç lira? Güncel altın fiyatları
Kapalıçarşı'da altın kaç lira? Güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. Gram altının alış fiyatı sabah saatlerinde 400'e ulaştı fakat son durumda 398,85 lirayı gördü. Peki ama altın fiyatlarındaki son durum ne? Altın ne kadar oldu ve fiyatlar düşecek mi? Altın fiyatlarının yükseleceği öngörülüyor, bu nedenle gram altının 400 TL civarında seyretmesi bekleniyor. İşte tam, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ve reşat altının güncel fiyatları...
Altın fiyatlarında meydana gelen anlık olarak değişimler, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken gram altının fiyatı 400 liradan, çeyrek altın ise 652 liradan işlem görüyordu. Altın fiyatları düştü. Peki ama altındaki son durum ne?
Liste önce alış, daha sonra satış fiyatları ile oluşturulmuştur.
GRAM ALTIN
- 398,85
- 398,95
22 AYAR BİLEZİK
- 365,30
- 366,50
CUMHURİYET ALTINI
- 2.593,20
- 2.615,60
YARIM ALTIN
- 1.296,60
- 1.312,80
ÇEYREK ALTIN
- 648,30
- 657,20
REŞAT ALTIN
- 2.625,67
- 2.648,55
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 362,17
- 376,18
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 224,11
- 260,12