Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın02 Ağustos 2019 Cuma 17:19
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 2,1 artışla 258,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 420,00 lira, Cumhuriyet altını 1.721,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 258,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|252,80
|253,00
|258,00
|258,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.666,00
|1.687,00
|1.700,00
|1.721,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|230,55
|234,55
|235,30
|239,30
|Lira(Tam) Ziynet
|1.628,00
|1.648,00
|1.661,00
|1.681,00
|Yarım Ziynet
|814,00
|824,00
|831,00
|841,00
|Çeyrek Ziynet
|407,00
| 412,00
|415,00
|420,00
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