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Kapalıçarşı'da altın

07 Aralık 2018 Cuma 17:47
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,79 azalışla 211,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 345 lira, Cumhuriyet altını 1.413,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 azalışla 211,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)213,00 213,20 211,30211,50
Cumhuriyet Ata Lira1.404,00 1.425,00 1.392,001.413,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)194,25 198,25 192,70196,70
Lira (Tam) Ziynet1.371,00 1.392,00 1.361,001.381,00
Yarım Ziynet686,00 696,00 680,00690,00
Çeyrek Ziynet343,00 348,00 340,00345,00

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 17:47
  1. Kapalıçarşı'da altın

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