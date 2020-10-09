  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kapalıçarşı'da altın
Ekonomi

Kapalıçarşı'da altın

Yeniakit Publisher
2020-10-09 17:30:22 -
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,14 artışla 489,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 793,00 lira, Cumhuriyet altını 3.245,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,14 yükselişle 489,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 483,80 484,00 489,30 489,50
Cumhuriyet Ata Lira 3.188,00 3.209,00 3.224,00 3.245,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 441,20 445,20 446,25 450,25
Lira(Tam) Ziynet 3.116,00 3.136,00 3.151,00 3.171,00
Yarım Ziynet 1.558,00 1.568,00 1.575,00 1.585,00
Çeyrek Ziynet 779,00 784,00 788,00 793,00


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyaya ilan ettiler: Ordumuz Türkiye'de eğitimler aldı
Dünya

Dünyaya ilan ettiler: Ordumuz Türkiye'de eğitimler aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, gündeme ilişkin soruları cevapladı. Ermenistan'a karşı savaşta Türkiye'den büyük katkı gördükle..
Türkiye'den S-400 açıklaması: Bu silahlar denense...
Dünya

Türkiye'den S-400 açıklaması: Bu silahlar denense...

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait ABD yapımı F-16 s..
'Terbiyesiz' Acun'a büyük şok! 7 yıllık davası sonuçlandı
Gündem

'Terbiyesiz' Acun'a büyük şok! 7 yıllık davası sonuçlandı

Yurt dışından devşirme programlarla kasasını dolduran Acun Ilıcalı'ya, 7 yıl önce açılan telif davası sonuçlandı. Ilıcalı, O Ses Türkiye, O ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay