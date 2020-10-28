  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kapalıçarşı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Aktüel

Kapalıçarşı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Türk bayraklarıyla donatılan tarihi çarşıda esnaf, taraftar grupları ve vatandaşlar bando eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:39:58 -
Kapalıçarşı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İSTANBUL (AA) - Türk bayraklarıyla donatılan tarihi Kapalıçarşı'da esnaf, taraftar grupları ve vatandaşlar, bando eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Çarşının Nuruosmaniye kapısında başlayan ve Kalpakçılar Caddesi boyunca devam eden Cumhuriyet yürüyüşü, Beyazıt kapısında sonra erdi. Esnaf, taraftar grupları ve vatandaşların katıldığı yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte konuşan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Tarihi mirasımız 559 yıllık Kapalıçarşımızda cumhuriyetimizin 97. yılı kutlamalarında sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün 8 bin Türk bayrağı ile donattığımız çarşımız kırmızı beyaza büründü. Nice Cumhuriyet Bayramlarını birlikte kutlamak nasip olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Coşkumuz hiç bitmesin. Bu anlamlı günde, büyük spor kulüplerimizin taraftarlarını ağırlamak bizim için de çok önemli. Kapalıçarşı, tarihin, sanatın, ticaretin ve kardeşliğin merkezi. Cumhuriyetimizin 97. yılında 100. yıla hazırlık yapıyoruz. Bizlerle birlikte heyecanımız paylaştığınız için teşekkür ederim. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’ye şimdi de terör tezgahı!
Gündem

Türkiye’ye şimdi de terör tezgahı!

Finansal darbe girişimleri, döviz manipülasyonları, yaptırım kararları ve askeri güç gösterileriyle Türkiye’yi zafer yürüyüşünden vazgeçirem..
Vaka artışı durdurulamıyor! Harekete geçildi... Yeni yasaklar geliyor
Gündem

Vaka artışı durdurulamıyor! Harekete geçildi... Yeni yasaklar geliyor

Son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış korkutuyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun, mesai saatlerini değiştirmesi, ev ziyaretlerini kı..
Ermenistan'ı destekleyen ünlülere sosyal medyadan tepki
Dünya

Ermenistan'ı destekleyen ünlülere sosyal medyadan tepki

Hollywood oyuncuları, rapçiler ve moda dünyasından işgalci Ermenistan'a destek veren isimlere karşı sosyal medya üzerinden tepki kampanyası ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay