Kapalıçarşı altın fiyatları | 27 Temmuz güncel altın fiyatları

Son dakika kapalıçarşı altın fiyatlarını sizler için derledik. Milyonlarca yatırımcı, gram altının bu denli yükselmesini beklemediğini söylerken, düğün yapacak olanlar, en uygun fiyatı takip ederek almayı makul görüyor. Peki ama bugün gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte merak edilen canlı anlık altın fiyatları...