Kapalıçarşı altın fiyatları | 27 Temmuz güncel altın fiyatları
Son dakika kapalıçarşı altın fiyatlarını sizler için derledik. Milyonlarca yatırımcı, gram altının bu denli yükselmesini beklemediğini söylerken, düğün yapacak olanlar, en uygun fiyatı takip ederek almayı makul görüyor. Peki ama bugün gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte merak edilen canlı anlık altın fiyatları...
Altın fiyatlarındaki yükseliş bir hayli hızlandı! Yatırım yapmak isteyenler ve düğün yapacak olanlar altın fiyatlarının yükselişini izliyor. Ağustos ayında da bu yükselişin devam edeceği düşünülüyor.
GRAM ALTIN
- 425,96
- 426,10
22 AYAR BİLEZİK
- 389,00
- 391,50
CUMHURİYET ALTINI
- 2.774,80
- 2.799,50
YARIM ALTIN
- 1.387,40
- 1.405,10
ÇEYREK ALTIN
- 695,80
- 703,40
REŞAT ALTIN
- 2.807,27
- 2.832,45
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 387,53
- 402,52
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 239,80
- 278,34