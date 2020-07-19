Kapalıçarşı altın fiyatları | 19 Temmuz canlı altın döviz

Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Düğün yapacak olan kişiler ve yatırımcılar, fiyatları yakından takip ediyor. Fakat bu ay içerisinde büyük bir düşüş yaşanmayacak. Dolayısıyla yatırımcılar gözlerini Ağustos ayına çevirdi. Peki ama altın ne kadar? Altın fiyatlarındaki son durum ne? Son dakika altın kaç lira oldu? İşte merak edilen altın alış ve satış fiyatları..