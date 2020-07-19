Kapalıçarşı altın fiyatları | 19 Temmuz canlı altın döviz
Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Düğün yapacak olan kişiler ve yatırımcılar, fiyatları yakından takip ediyor. Fakat bu ay içerisinde büyük bir düşüş yaşanmayacak. Dolayısıyla yatırımcılar gözlerini Ağustos ayına çevirdi. Peki ama altın ne kadar? Altın fiyatlarındaki son durum ne? Son dakika altın kaç lira oldu? İşte merak edilen altın alış ve satış fiyatları..
Altın fiyatları bu ay içerisinde düşmeyecek. Yatırım yapmak isteyen kişiler, sonraki ay için beklemeli.
Aşağıdaki liste; önce alış, daha sonra satış fiyatları olacak şekilde düzenlenmiştir.
GRAM ALTIN
- 399,09
- 399,23
22 AYAR BİLEZİK
- 364,50
- 365,70
CUMHURİYET ALTINI
- 2.594,70
- 2.618,00
YARIM ALTIN
- 1.297,40
- 1.314,00
ÇEYREK ALTIN
- 650,80
- 657,90
REŞAT ALTIN
- 2.627,17
- 2.650,95
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 362,45
- 376,46
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 224,24
- 260,27