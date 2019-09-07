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Kapalı pazar yerine güneş enerji santrali kuruluyor

Muratpaşa Belediyesi, Yeşilbahçe Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar yerinin çatısına güneş enerji santrali kuruyor.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:25
Kapalı pazar yerine güneş enerji santrali kuruluyor

Muratpaşa Belediyesi, Yeşilbahçe Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar yerinin çatısına güneş enerji santrali kuruyor. Santral, 300 kilovat üretim kapasitesine sahip olacak.


Muratpaşa Belediyesi, Yeşilbahçe Mahallesi’nin Portakal Çiçeği Bulvarı’na yakın bölümde bulunan ve yaklaşık 3 bin 750 metrekarelik alanda yer alan katlı kapalı pazar yerinin çatısına güneş enerji santrali kurma çalışmalarına başladı. 300 kilovat üretim kapasitesine sahip olacak santralde gelecek yıl haziran ayında üretimin başlaması hedefleniyor. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’nın güneş enerjisinde büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Antalya’nın da sahip olduğu bu gücü gerek güneş paneli üretimi gerekse çatı ve açık alan uygulamalarıyla kullanmaya başladığına dikkat çeken Başkan Uysal, “Henüz yolun başında ama sağlam adımlarla ilerliyoruz” dedi.


Belediyecilikte çağdaş, yenilikçi proje ve modelleri uygulamayı ilke edinen Muratpaşa Belediyesi’nin bu sürecin dışında kalmasının asla söz konusu olamayacağına dikkat çeken Uysal, bir süredir finansman modeli üzerine çalıştıkları Yeşilbahçe Mahallesi katlı kapalı pazar yeri güneş enerjisi santralinin kuruluş çalışmalarına başlayacak noktaya geldiklerini söyledi. Kurulacak güneş enerji santraliyle hem pazar yerinin elektrik ihtiyacı karşılanırken hem de şehir elektrik şebekesine üretilen enerjinin satışının yapılacağını söyledi. Mahsuplaşma adı verilen sistemle Muratpaşa Belediyesi’nin kullandığını elektrik enerjisinin ürettiğinden düşülerek fatura edileceğini kaydeden Uysal, “Böylece önemli bir gider kaleminde tasarruf sağlamış olacağız” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:25
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