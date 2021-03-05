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Yerel Kapalı oteli soyan hırsızlar, polisten kaçamadı
Yerel

Kapalı oteli soyan hırsızlar, polisten kaçamadı

Kapalı olan bir otelden 18 televizyon ile 21 musluk bataryası çalan hırsızları polis kıskıvrak yakaladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 23:07:00 -
Kapalı oteli soyan hırsızlar, polisten kaçamadı

İzmir'in Çeşme ilçesinde pandemi sebebiyle kapalı olan bir otelden 18 televizyon ile 21 musluk bataryası çalan hırsızlar, polisin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmet İnönü Mahallesi'nde pandemi sebebiyle kapalı olan bir otelden alınan hırsızlık bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, otelde yapılan çalışmalar sonucu, 18 televizyon ve 21 musluk bataryasının çalındığını belirledi. Otelde ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin V.D. (32) ve G.T. (25) olduğunu belirledi.

İzmir'de satmışlar

Öte yandan V.D. ve G.T.'nin otelden çaldıkları televizyon ve musluk bataryalarının İzmir'de çeşitli yerlerde 2 şüpheli tarafından satıldığı öğrenildi. Şüpheliler polisin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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