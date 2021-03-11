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Siyaset Kapalı kapılar ardında tam tersini söylemiş! Akşener’e tepki: Kaç yüzünüz var sizin?
Siyaset

Kapalı kapılar ardında tam tersini söylemiş! Akşener’e tepki: Kaç yüzünüz var sizin?

Eski AK Partili milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik çirkin sözler sarf eden İYİ Parti Meral Akşener’e, “Kaç yüzünüz var sizin?” diye sordu. Metiner, Akşener’in kapalı kapılar ardında Erdoğan’ı övdüğünü, kamuoyu önünde tam tersini yaptığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 08:04:00 -
Kapalı kapılar ardında tam tersini söylemiş! Akşener’e tepki: Kaç yüzünüz var sizin?

 yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis’teki Grup Toplantısı’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tepki çeken ifadelerini sürdürdü. “Seni milletin huzurunda Allah'a şikayet ediyorum Sayın Erdoğan. Ama ölüm olsa da sonunda, mücadele etmezsem namerdim. Ölsem de öldürülsem de, tehdit edilsem de, tek kişi kalsam da, bu mücadeleden dönersem namerdim. Hep birlikte göreceğiz, el mi yamanmış, bey mi yamanmış?” dedi.

“Kaç yüzünüz var sizin?”

Akşener’in sözleri sosyal medyada çok sayıda tepkiye neden oldu. AK Parti eski milletvekili, gazeteci – yazar Mehmet Metiner de paylaştığı mesajda Akşener’e tepki gösterdi.

Metiner, Akşener’in kapalı kapılar ardında farklı, kamuoyu önünde farklı konuştuğunu söyledi.

Paylaşımında Metiner, “Sayın Akşener kaç yüzünüz var sizin? Kapalı kapılar ardında birilerini kafalamak için Erdoğan için söylediğiniz övgülere mi inanalım, yoksa kamuoyu karşısında sarfetmekten kaçınmadığınız o çirkin sövgülerinize mi? Bu çok yüzlü siyaset tarzı ve çirkin üslup yakışıyor mu?” ifadelerine yer verdi.

İşte Metiner’in paylaşımı:

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