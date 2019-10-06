Kapalı cezaevinin ‘hafızlar koğuşu’

Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 13 mahkum, aynı cezaevinde 15 ayda Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen mahkum Abdülkadir Geylani Tekgöz’den etkilenerek hafızlığa başladı.

Hafızlık eğitimini tamamlayarak icazet töreniyle cübbesini giyen Abdülkadir Geylani Tekgöz, cezaevindeki diğer arkadaşlarına örnek oldu.

Tekgöz’ün Kur’an-ı Kerim’i ezberlemesinden etkilenen 13 hükümlü, hafızlık yapmak için Diyanet İşleri Başkanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında açılan kursa başvurdu.

Aralarında Kur’an-ı Kerim’i okumasını bilmeyenlerin de yer aldığı mahkumlar, cezaevi vaizlerinin desteğiyle kendilerine tahsis edilen eğitim sınıfında programa başladı.

Cezaevi vaizi Mehmet Uslu, Kur’an-ı Kerim öğrenmek isteyenlere cezaevinde açtıkları eğitim sınıfında ders verdiklerini söyledi. Uslu, 15 ayda Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen Abdülkadir Geylani Tekgöz’ün ilk mezun olduğunu dile getirdi.

Uslu, “Abdülkadir’in hafızlık meşalesi sadece burada değil Türkiye’deki tüm cezaevlerini aydınlattı. Bu icazet töreninden sonra 13 arkadaşımızla hafızlık eğitimine başladık. Cumhuriyet başsavcımızın ve cezaevi yönetiminin desteğiyle Türkiye’de ve belki de İslam aleminde ilk olacak uygulamayı başlattık. Burada hafızlık kursu açtık. Sabah 09.00’dan eğitim birimine gelen kardeşlerimiz saat 16.00’ya kadar gözetimimizde ezber yapıyor. Daha sonra kendilerine tahsis edilen ‘hafızlık koğuşunda’ bir sonraki gün verecekleri derse çalışıyor. Sadece hafızlık eğitimi değil hadis ve ilmihalden ders yapıyoruz.”