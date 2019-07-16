Kapalı alanlarda halı kullanmak sağlığı olumsuz etkiler mi?

Halı kullanma geleneği ülkemizde bir hayli yaygındır. Ancak uzmanlar kapalı alanlarda halı kullanmanın sağlık açısından önemli sorunlara yol açabileceğini belirtiyor. Peki, ama neden halılar sağlık için tehlikelidir?

Kilolarca toz tutabiliyorlar

Halılar bolca toz ve bakteri içeriyor. Öyle ki bir yıl boyunca yalnızca bir halı 15 kilodan fazla toz toplama potansiyeline sahip. Halıları her gün elektrik süpürgesiyle çekseniz bile, derinlere işleyen tozlardan kurtulmanız mümkün değil. Uzmanlar, halılardaki toz ve bakterilerin evlerinin oksijen kalitesini olumsuz etkilediğini vurguluyor.

Halılar hangi hastalıklara sebep olur?

Halılar mide griplerine yol açabiliyor. Ayrıca halılar alerjik reaksiyonların yanı sıra solunum hastalıklarını da tetikliyor.

Ne yapmak gerekiyor?

Ailenizdeki tüm fertlerin evlerinde rahatça nefes almasını ve herhangi bir sağlık sorunu yaşamalarını istemiyorsanız; halılarınızı yıkanabilir kilimlerle değiştirmelisiniz.

İlla halı diyenler ne yapmalı?

Halı şık bir aksesuar olmasına rağmen sağlık için sakıncalıdır. Bu şık aksesuardan vazgeçmek istemeyenler antialerjik halılardan satın alabilirler. Ancak bu halıların temizliğini de ihmal etmemek son derece önemli.

Tek sorun toz değil!

Yaşlılık döneminde halılar farklı bir soruna daha sebep oluyor. Halı kenarlarına takılıp düşen ve kırıklarla baş etmek zorunda kalan kişilerin sayısı bir hayli fazla…