0553 313 94 23

Kapalı alanlarda halı kullanmak sağlığı olumsuz etkiler mi?

Evlerin vazgeçilmezi halılar, sağlığımızı ciddi şekilde tehdit ediyor. Peki, ama neden?

16 Temmuz 2019 Salı 09:55
Kapalı alanlarda halı kullanmak sağlığı olumsuz etkiler mi?

Halı kullanma geleneği ülkemizde bir hayli yaygındır. Ancak uzmanlar kapalı alanlarda halı kullanmanın sağlık açısından önemli sorunlara yol açabileceğini belirtiyor. Peki, ama neden halılar sağlık için tehlikelidir?

Kilolarca toz tutabiliyorlar

Halılar bolca toz ve bakteri içeriyor. Öyle ki bir yıl boyunca yalnızca bir halı 15 kilodan fazla toz toplama potansiyeline sahip. Halıları her gün elektrik süpürgesiyle çekseniz bile, derinlere işleyen tozlardan kurtulmanız mümkün değil. Uzmanlar, halılardaki toz ve bakterilerin evlerinin oksijen kalitesini olumsuz etkilediğini vurguluyor.

Halılar hangi hastalıklara sebep olur?

Halılar mide griplerine yol açabiliyor. Ayrıca halılar alerjik reaksiyonların yanı sıra solunum hastalıklarını da tetikliyor.

Ne yapmak gerekiyor?

Ailenizdeki tüm fertlerin evlerinde rahatça nefes almasını ve herhangi bir sağlık sorunu yaşamalarını istemiyorsanız; halılarınızı yıkanabilir kilimlerle değiştirmelisiniz.

İlla halı diyenler ne yapmalı?

Halı şık bir aksesuar olmasına rağmen sağlık için sakıncalıdır. Bu şık aksesuardan vazgeçmek istemeyenler antialerjik halılardan satın alabilirler. Ancak bu halıların temizliğini de ihmal etmemek son derece önemli.

Tek sorun toz değil!

Yaşlılık döneminde halılar farklı bir soruna daha sebep oluyor. Halı kenarlarına takılıp düşen ve kırıklarla baş etmek zorunda kalan kişilerin sayısı bir hayli fazla…

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 09:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Duterte İzlanda'yla ilişkileri kesebilir
    1. Duterte İzlanda'yla ilişkileri kesebilir
    2. Başkan Avdagiç’ten gençlere başarı..
    3. Demiroğlu Bilim Üniversitesi doktor..
    4. Yerli oyun geliştirme şirketinden..
    5. Gönüllü çevreciler 600 kafes yaptırıp..
    6. Nuri Bilge Ceylan Sinemasına dair..
    7. Narman’da 251 şehit anısına 251 çam..
    8. Varto’da 15 Temmuz şehitleri anıldı
    9. Ünlülerin kestane balı Ordu’dan
    10. Şehit annesi 15 Temmuz’da hıçkıra..
    11. Piyasa güne artı rezervle başladı
    12. Vali Bilgin: "İçki masalarında..
    13. Kuyucak’tamehterli ‘Demokrasi ve..
    14. Altınköy ilaçlandı
    15. İŞKUR iş ilanları İŞKUR kamu personeli..
    16. Hamileler uzun yolculuklara çıkabilir..
    17. Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 6..
    18. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze..
    19. S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor
    20. (Özel) Tarihi eser için değil, taze..
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Erdoğan'a kin kusan Engin Özkoç'un Fetullah Gülen'in dizinin dibinde oturduğu ortaya çıktı
    Erdoğan'a kin kusan Engin Özkoç'un Fetullah Gülen'in dizinin dibinde oturduğu ortaya çıktı
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler