Kapadokya'nın peribacaları geceleri de parlıyor: 692 armatürle 4 alan aydınlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'yı gece saatlerinde de ziyaretçilere açtı. Bakan, Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri, Zelve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi'nde hayata geçen gece müzeciliğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ersoy, "Kapadokya'nın eşsiz doğal ve kültürel mirasını gece saatlerinde de ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz" dedi. Bölgenin karakteristik kaya oluşumları artık gün batımından sonra da görünür.

Gece müzeciliği Kapadokya'ya yeni bir boyut kattı

Yeni aydınlatma projeleri, bölgenin peribacalarını estetik ve kontrollü bir ışık kurgusuyla geceye taşıdı. Bakan Ersoy, bu adımla bölgeye yeni bir boyut kazandırdıklarını söyledi.

Toplam 692 aydınlatma armatürü ziyaretçi deneyimini zenginleştirdi. Işık ve görüntü yansıtma sistemiyle kurulan yansıtma gösterisi, Kapadokya'nın tarihi ve doğal mirasını yeni bir anlatımla ziyaretçilere sundu.

4 alan, 692 armatür: Alan alan dağılım

Kapadokya Alan Başkanlığı, çalışmayı dört özel alanda yürüttü. Her alan kendi armatür sayısıyla geceye kavuştu.

Paşabağları Ören Yeri: 238 armatürle en yüksek paya sahip alan oldu.

Göreme Açık Hava Müzesi: 214 armatürle geceyi karşıladı.

Zelve Açık Hava Müzesi: 135 armatür aldı.

Erdemli Vadisi: 105 armatürle dört alanı tamamladı.

Işıklandırma ilk olarak Göreme'de başladı

Çalışma, ilk etapta Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki aydınlatma sistemlerinin devreye alınmasıyla başladı. Sistem, ardından diğer alanlara yayıldı.

Bakanlık, projeyi son yıllarda güçlendirdiği gece müzeciliği vizyonunun önemli halkalarından biri olarak tanımladı.

Enerji verimliliği esas alındı

Çalışmada kaya dokularının doğal karakteri korundu. Ekip, enerji verimliliğini esas aldı ve ışık kirliliğini en aza indirdi.

Proje, doğal yaşamı ve kültürel mirasın özgün kimliğini gözetti. Böylece ziyaretçiler Kapadokya'yı gün batımından sonra da güvenli ve konforlu şekilde deneyimledi.

Sıkça Sorulan Sorular

Kapadokya gece müzeciliği hangi alanları kapsıyor? Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri, Zelve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi.

Toplam kaç armatür kullanıldı? Dört alanda toplam 692 aydınlatma armatürü kullanıldı.

Çalışmayı kim yürüttü? Çalışmayı Kapadokya Alan Başkanlığı yürüttü.

Kaynak: Bakan Mehmet Nuri Ersoy / Kapadokya Alan Başkanlığı / DHA

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