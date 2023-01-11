Kapadokya’da turizmciler Uzak Doğu pazarından umutlu
2022’de 4 milyon 192 bin 70 ziyaretçiyle rekor sayıya ulaşılan Kapadokya’da bu yıl yerli ve yabancı turist sayısının çok daha fazla olacağı öngörülüyor.
Bölgeye yılın ikinci yarısında Çinli ve Japon akını olacağı tahmin ediliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Genel Sekreteri Yakup Dinler, 2022’de Kapadokya’nın beklenenin ötesinde rağbet gördüğünü belirtti. Dinler, 2023’te de ziyaretçi yoğunluğunun artarak sürmesini beklediklerini dile getirerek, “Daha çok turist ağırlamaya hazırız” dedi.