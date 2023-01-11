  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kapadokya’da turizmciler Uzak Doğu pazarından umutlu
Ekonomi

Kapadokya’da turizmciler Uzak Doğu pazarından umutlu

2022’de 4 milyon 192 bin 70 ziyaretçiyle rekor sayıya ulaşılan Kapadokya’da bu yıl yerli ve yabancı turist sayısının çok daha fazla olacağı öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 10:24:00 -
Kapadokya’da turizmciler Uzak Doğu pazarından umutlu

Bölgeye yılın ikinci yarısında Çinli ve Japon akını olacağı tahmin ediliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Genel Sekreteri Yakup Dinler, 2022’de Kapadokya’nın beklenenin ötesinde rağbet gördüğünü belirtti. Dinler, 2023’te de ziyaretçi yoğunluğunun artarak sürmesini beklediklerini dile getirerek, “Daha çok turist ağırlamaya hazırız” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23