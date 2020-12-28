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Aktüel Kapadokya'da peribacalarının yakınındaki yapıların yıkımı sürüyor
Aktüel

Kapadokya'da peribacalarının yakınındaki yapıların yıkımı sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-28 16:05:17 -
Kapadokya'da peribacalarının yakınındaki yapıların yıkımı sürüyor

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da peribacalarına yakın olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapılarla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki Görkündere Vadisi'nde, peribacasına bitişik kahvaltı salonu olarak hizmet veren iş yeri, İl Özel İdaresi ekiplerince yıkıldı.

İş yerinin Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren'in oğlu Mert Eren'e ait olduğu öğrenildi.

Yetkililer, usulsüz ve kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımının süreceğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 3 Kasım 2018'de Nevşehir'deki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamanın ertesi günü başlanılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar 200’den fazla yapının yıkım işlemi tamamlandı.

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