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Kapadokya’da 90 turist zehirlendi

Kapadokya bölgesini ziyarete gelen aralarında Çinli ve Endonezyalı turistlerin bulunduğu 90 turistin gıda zehirlenmesi sonrası hastanede tedavileri tamamlanan 57 turist taburcu edildi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 05:35
Kapadokya’da 90 turist zehirlendi

Kapadokya bölgesini ziyarete gelen aralarında Çinli ve Endonezyalı turistlerin bulunduğu 90 turistin gıda zehirlenmesi sonrası hastanede tedavileri tamamlanan 57 turist taburcu edildi.


Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde bir otelde kalan 90 turist gıda zehirlenmesi sonrasında Nevşehir Devlet Hastanesi’nin yanı sıra Kapadokya Hastanesi ve Versa Hastanesinde tedavi altına alındı. Nevşehir Devlet Hastanesinde 8, Kapadokya Hastanesinde 42 ve Versa Hastanesinde tedavileri tamamlanan 57 turist taburcu edilirken 33 turistin ise Versa Hastanesinde tedavileri devam ediyor.


Nevşehir’de çeşitli hastanelerde tedavileri devam eden turistleri İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici ve Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ziyaret ederek tedavileri hakkında bilgiler alırken Ekici ve Belediye Başkanı Çekiç’in turistler ile yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 05:35
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