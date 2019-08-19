0553 313 94 23

Kapadokya’da 80 turist gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde kalan yaklaşık 80 turist gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 03:08
Kapadokya’da 80 turist gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde kalan yaklaşık 80 turist gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.


Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde kalan Çin ve Endonezyalı olduğu öğrenilen yaklaşık 80 turist gıda zehirlenmesi sonrasında Nevşehir Devlet Hastanesi ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç açıklamasında şuanda turistlerin tedavilerinin devam ettiğini ve hayati tehlikesi olan bir turistin bulunmadığını söyledi. Çekiç, “ Gıda zehirlenmesi gibi duruyor ama otelde yedikleri yemekten mı yoksa dışarıda yedikleri yemekten mi oldu henüz net değil. Numuneler alındı. Otelde 280 kişi falan kalıyor. Şuanda bu hastanede 36 turistin tedavisi yapılıyor. Rahatsızlık akşamki yemek mi yoksa öğlen yedikleri yemekten mi kaynaklanıyor belli değil. Doktorlar ile görüştüm. Turistleri yaklaşık 1 saat içinde taburcu edeceklerini söylediler. Sıkıntılı bir hasta bulunmuyor. Jandarma ve zabıta ekipleri tarafından oteldeki yemeklerin numuneleri alındı. Araştırma devam ediyor. Görüntü gıda zehirlenmesi gibi duruyor.Şuanda 36 hastamız mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastaneye geldi. Toplam üç hastanede yaklaşık 80 turistte rahatsızlık var. Tamamının durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını söylediler. Çinli ve Endonezyalı turistler bulunuyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 03:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kapadokya’da 80 turist gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
    1. Kapadokya’da 80 turist gıda..
    2. Hatay’da kontrol altına alınan orman..
    3. TİKA gönüllüleri Senegal'de yetimleri..
    4. Nevşehir’de bir otelde kalan yaklaşık..
    5. Hükümetten memura yeni teklif
    6. Bebe giyim mağazası küle döndü
    7. Ayvalık’ta41 göçmen yakalandı
    8. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet..
    9. Hükümet, memur ve memur emeklisine..
    10. Libya'da UMH, BAE'ye ait bir SİHA..
    11. Kısa bir aradan sonra tatile devam!..
    12. Korkunç bilanço: En az 350 ölü!
    13. Sabotaj mı? Tarihi konak yok oldu!
    14. Birkaç ışık yılı uzaktan Dünya nasıl..
    15. Sınıra komando sevkiyatı
    16. Hükümet memura yeni zam teklif edecek
    17. Akhisarspor - Adanaspor maçının..
    18. Başkan Ahmet Ağaoğlu: “Kazanmamız..
    19. Memura zam teklifinde yeni gelişme
    20. Sergen Yalçın: "Sonuçtan ve oyundan..
    21. Tahsin Tam: "İlerleyen haftalarda bunu..
    22. Ünal Karaman: “Oyuncuların..
    23. Bülent Korkmaz: Haklı bir galibiyet..
    24. TFF 1. Lig: Altay: 1 - Ümraniyespor: 3
    25. Husiler büyükelçi atadı!
    26. Kemal Özdeş: “Her iki takım..
    27. Alexander Sörloth: “Kendi adıma iyi..
    28. TFF 1. Lig: Akhisarspor: 1 -..
    29. Mehmet Görmez'in acı günü
    30. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı, Bahreyn..
    Milleti sırtına binip millete ihanet ediyorlar! Özel bankalardan milli savunmaya engel
    Milleti sırtına binip millete ihanet ediyorlar! Özel bankalardan milli savunmaya engel
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    Şamil Tayyar'dan çok sert tepki: Samimiyetsizliktir, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır
    Şamil Tayyar'dan çok sert tepki: Samimiyetsizliktir, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Sigarayı bırak, dışarı çıkma!
    Sigarayı bırak, dışarı çıkma!
    Çavuşoğlu Sudan'da konuştu: Bir an önce...
    Çavuşoğlu Sudan'da konuştu: Bir an önce...