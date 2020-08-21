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Aktüel Kapadokya'da, 5 ay aradan sonra başlayacak sıcak hava balon turlarına rüzgar engeli
Aktüel

Kapadokya'da, 5 ay aradan sonra başlayacak sıcak hava balon turlarına rüzgar engeli

Yeniakit Publisher
2020-08-21 22:09:36 -
Kapadokya'da, 5 ay aradan sonra başlayacak sıcak hava balon turlarına rüzgar engeli

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan ve yarın yeniden başlatılması planlanan sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Sıcak hava balon turlarının Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 17 Mart'ta durdurulduğu Kapadokya'da, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün aldığı karar sonrası 22 Ağustos cumartesi günü tur yapması planlanan balonlar sabah saatlerinde beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle ertelendi.

İptal edilen sıcak hava balon turlarının 23 Ağustos pazar günü yapılması bekleniyor.


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