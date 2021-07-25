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Ekonomi Kapadokya Üniversitesi personel alacak
Ekonomi

Kapadokya Üniversitesi personel alacak

Kapadokya Üniversitesi, ilanla duyurduğu birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 14:17:00 -
Kapadokya Üniversitesi personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Başvurular 31.07.2021 tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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