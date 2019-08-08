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Kapadokya Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda Beşeri Bilimler Fakültesiİngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde görevlendirilmek üzere profesör, doçent ve Dr öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Kapadokya Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Kapadokya Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:05
Kapadokya Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda Beşeri Bilimler Fakültesiİngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde görevlendirilmek üzere profesör, doçent ve Dr öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Kapadokya Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Kapadokya Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim üyesi alım ilanındı, “Üniversitemizin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.

Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz. Başvuru için gerekli belgelere üniversitemiz web sitesinden (www.kapadokya.edu.tr) ulaşılabilir.”

Özel şartlar

Doktorasını İletişim Bilimleri anabilim dalı, Radyo-TV ve Sinema bilim dalında yapmış olmak, ekoloji ve sinema, ekoeleştiri, sinema ve edebiyat konularında araştırma tecrübesi ve yayınları bulunmak.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:05
  1. Nevşehir
  2. Kapadokya Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

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