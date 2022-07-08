Kapadokya Alan Başkanlığı’na personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ile 7 nci fıkrasına göre KPSS puanı aranmaksızın; 2 İç Denetçi, 3 Mühendis, 1 Peyzaj Mimarı, 4 Mimar, 1 Şehir Plancısı, 4 İdari Uzman, anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre KPSS taban puanı esas alınmak üzere; 1 Avukat, 4 Mühendis, 4 Mimar, 1 Şehir Plancısı, 1 Arkeolog, 1 Müze Araştırmacısı, 4 İdari Uzman, 1 Grafiker, 2 Restoratör, 10 Büro Görevlisi, 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2 Teknisyen ve 3 Destek Personeli alımı yapılacak.

Başvurular dijital ortamda 25/07/2022-08/08/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacağından; alım yapılacak her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere KPSS puanı istenen pozisyona başvuran adaydan KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısının dört katı (4) katı kadar aday sınava çağrılacaktır. Sınav ilanında belirtilen KPSS taban puanı esas alınarak yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık internet sitesinde 22/08/2022 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Takvimi:

25/07/2022– Personel Alımı Duyurusu

25/07/2022-08/08/2022– Başvuruların Alınması

22/08/2022-26/08/2022– Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların duyurulması ve itirazların kabulü.

Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanlığın internet sayfasında duyuru yoluyla yapılacaktır.

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