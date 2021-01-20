Kaosçulardan şimdi de elma oyunu!

Zekeriya Say İstanbul

Milletin sofrasına göz diken fırsatçılar şimdi de elma üzerinden kirli oyunlarını sahneliyor. Mart ayına kadar alımı durduran stokçular yüzünden üreticilerin 2-3 lira arasında satmaya çalıştığı elmanın fiyatı tezgâhlarda 10 liraya kadar yükseldi. Muhalefetin “erken seçim” tartışmalarını köpürttüğü şu süreçte elma fiyatlarında yaşanan fahiş artış, 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinden önce patates ve soğan fiyatları üzerinden sahnelenen kirli oyunu hatırlattı.

Üreticide 50 kuruş tezgahta 10 lira

Koronavirüsle mücadele kapsamında uzmanlar sık sık meyve tüketilmesi tavsiyesinde bulunurken, vatandaşın ilgili gıdalara ulaşması kirli eller tarafından engelleniyor. Yeni Hal Yasası taslağının henüz kanunlaşması nedeniyle aracılar, depocular, taşımacılar ve toptancılardan oluşan tedarik zinciri fiyatların yükselmesine neden olurken, art niyetli fırsatçılar ve rantçılar yüzünden sebze ve meyveye ulaşmak adeta imkânsız hale geliyor. Vatandaşın sofrasına göz diken fırsatçıların yeni enstrümanı elma oldu. Üreticiler sanayi tipi elmaları 50 kuruştan, normallerini ise 2-3 liradan aracılara satamazken, elmanın fiyatı tezgâhlarda 10 liraya kadar yükseldi. Çiftçiler, ürünlerini pazarladıkları ‘www.tarimziraat.com’ adlı sitede yaptığı paylaşımlarla, daha önce patates ve soğan üzerinden devreye sokulan kirli tezgahı gözler önüne serdi.

Stokçular devrede

Stokçuların, elma fiyatlarını yüksek tutmak amacıyla mart ayına kadar üreticilerden alım yapmama kararı aldıkları deşifre edildi. Bir üretici bu durumdan “Bir tüccarın Şubat sonu malı bitecek de, Mart’ta mal alacak da, falan da filan da... İşimiz bunlara kaldıysa vay halimize desenize” paylaşımı, stokçuların depolarının dolu olduğunu gözler önüne serdi. Ispartalı bir üretici ise “Ne oldu bu piyasalara, bıçak gibi kesti? Fiyatlar düşük olduğu gibi alım satım da yok” paylaşımıyla, elma üzerinden sahnelenen kirli tezgâhı doğruladı. Aralık ayında paylaşım yapan bir kişi ise “Depoda scarlet 3400 satıldı, sakin olun elma para edecek” diyerek, planlanan tezgahı bir ay öncesinden haber verdi.

Stokçuları değil kalabalığı gördüler

Elma arzının kısıtlanmasıyla yükselen fiyatlar tüketicileri mağdur ederken, Zillet İttifakı’nı destekleyen gazeteler ise sahnelenen bu oyuna manşetlerinden çanak tuttular. 31 Mart seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla devreye sokularak tüketiciyi ucuz meyve ve sebzelerle buluşturan “tanzim satış çadırları” ile dalga geçen, fakat stokçuların oyununu görmezden gelen gazeteler, Kayseri’de fiyatı 2 buçuk liradan satılan elmalardan satın almak isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyruğu dün tek elden çıkmışa benzer ifadelerle manşetten vererek, açlık edebiyatı yaptılar.

Evrensel gazetesi “Eksi 4 derecede ucuz elma kuyruğu” başlıklı manşetiyle manipülatif bir habere imza attı. Marjinal sol örgütlerin gazetesi Birgün, Kayseri’deki elma kuyruğunu “sefalet” olarak verdi. Sözcü, birinci sayfasında kuyruğun fotoğrafını yayınlayarak, “Bu insanlar -4 derecede kar üstünde ne kuyruğunda?” başlığıyla ucuz elma alımına gizem katmaya çalıştı. Milli Gazete ise “Onlar üşüdü biz donduk” manşetiyle fotoğrafı “yokluk manzarası” olarak yorumladı.