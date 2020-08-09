Kaos sürüyor: Lübnan'da bir bakan daha istifa etti!
Lübnan'da yaşanan kaos tüm hızıyla devam ediyor. Lübnan hükümetinden daha önce Enformasyon Bakanının istifasının ardından Çevre Bakanı da istifa etti.
Beyrut'ta 158 kişinin ölümü ve 5 bin kişiyi aşkın kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamanın ardından Lübnan'da kaos sürüyor.
Patlamanın ardından hükümetin istifasını isteyen Lübnanlılar tarafından gerçekleştirilen protestolar nedeniyle bir bakan daha istifa etti.
Çevre bakanı da istifa etti
Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed'in istifasının ardından Çevre Bakanı Damianos Kattar da istifasını açıkladı.
Patlamanın ardından protestolar çığ gibi
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamayı ve hükümeti hedef alan protestolar çığ gibi büyüyor.
Kentte hasarın boyutu büyük
Beyrut'ta can kaybının yanında maddi hasar da büyük. Kentteki hasarın boyutunun 10-15 milyar dolardan daha fazla olabileceği açıklandı.