Kaos sürüyor: Lübnan'da bir bakan daha istifa etti!

Beyrut'ta 158 kişinin ölümü ve 5 bin kişiyi aşkın kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamanın ardından Lübnan'da kaos sürüyor.

Patlamanın ardından hükümetin istifasını isteyen Lübnanlılar tarafından gerçekleştirilen protestolar nedeniyle bir bakan daha istifa etti.

Çevre bakanı da istifa etti

Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed'in istifasının ardından Çevre Bakanı Damianos Kattar da istifasını açıkladı.

Patlamanın ardından protestolar çığ gibi

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamayı ve hükümeti hedef alan protestolar çığ gibi büyüyor.

Kentte hasarın boyutu büyük

Beyrut'ta can kaybının yanında maddi hasar da büyük. Kentteki hasarın boyutunun 10-15 milyar dolardan daha fazla olabileceği açıklandı.