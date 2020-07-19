Kanyonda dinamit patlatan 2 defineci hakkında karar çıktı

Olay, geçen salı günü sabah saatlerinde İznik'in Tacir Kanyonu’nda meydana geldi. Osman Ak ve İlhan Kaya iddiaya göre, define aramak için Bilecik’ten İznik’e geldi. Tacir Kanyonu ve çevresinde arama yapan kişiler, define olduğunu düşündükleri bölgede yanlarında getirdikleri dinamitleri patlattı. Patlamanın etkisiyle ikili, üzerinde durdukları kaya parçalanınca yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Yaralanan Ak ve Kaya, kanyona inen AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan 2 kişi, tedavilerinin ardından geçen perşembe günü taburcu edildi.

Dinamitlerin kendilerine ait olmadığını söylediler

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Osman Ak ve İlhan Kaya’nın ifadeleri, geçen çarşamba günü cumhuriyet savcısı tarafından hastanede alındı. İfadelerinde define aramak için bölgede bulunduklarını kabul eden Ak ve Kaya, dinamitlerin ise kendilerine ait olmadığını iddia etti. 2 kişi ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bulunan 12 dinamit imha edildi

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bomba imha ekibi, bölgede geniş çaplı arama yaptı. Yapılan aramalarda kayaların arasına yerleştirilmiş 12 adet patlamamış dinamit olduğu tespit edildi. Toplanan dinamitlerin, geçen cuma günü bomba imha ekibi tarafından güvenli bir bölgede imha edildiği öğrenildi.