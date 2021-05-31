  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'de son bilanço açıklandı
Agüero resmen Barcelona'da!
Fatih Terim'in sözleşmesi sona erdi
Acı haber! Kalp krizi geçiren asker şehit oldu
Medya Kanunsuz Topraklar dizisine başlayacaktı! Hayatını kaybetti
Medya

Kanunsuz Topraklar dizisine başlayacaktı! Hayatını kaybetti

Yeni başlayacak olan Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncularından Ümit Berber, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 16:30:00 -
Kanunsuz Topraklar dizisine başlayacaktı! Hayatını kaybetti

Bir madencilik hikayesini anlatacak Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alan Ümit Berber, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Başrollerini Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in canlandıracağı Kanunsuz Topraklar dizisinin çekimlerinde acı bir olay yaşandı. Dizi oyuncularından 61 yaşındaki Ümit Berber, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, oyuncu Berber'e ilk müdahaleyi yaptı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Ambulansa bindirilen oyuncu Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan oyuncu Ümit Berber yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 61 yaşındaki Ümit Berber'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay