Kanuni sondaj gemisinin Mersin'deki "molası" tamamlandı

MERSİN (AA) - Kanuni sondaj gemisinin, Haydarpaşa Limanı'nda yapacağı boğaz geçişi için Mersin'deki son hazırlıkları tamamlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine bu yıl giren ve bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları için Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'nda bulunan Kanuni sondaj gemisi "molasını" tamamladı.

Yaklaşık 227 metre uzunluğa 42 metre genişliğe sahip gemi, İncekum mevkisindeki NATO limanından Taşucu açıklarına doğru hareket etti.

Kanuni'nin, bir süre açıkta bekletilip son hazırlıklarını da tamamlayacağı, daha sonra buradan boğaz geçişi için hareket edeceği öğrenildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak." ifadesini kullanmıştı.

Bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kanuni'nin ilk sondaj görevini Karadeniz'de yapacağı bildirilmişti.