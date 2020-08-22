"Kantocu" müzikali Bodrum'da sahnelendi
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Kantocu" müzikali sahnelendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen “Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri” kapsamında, İzmir Devlet Tiyatrosunun sahneye koyduğu Haldun Dormen imzalı eser, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde izleyiciyle buluştu.
Sabri Özmener'in yönettiği, besteleri Serpil Günseli'ye ait, 1920'lerin İstanbul'unda takma adla sahneye çıkan "Kantocu Verjin"in hikayesini anlatıldığı oyun ilgiyle izlendi.
“Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri”, 23 Ağustos'da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahneleyeceği Duşan Kovaçeviç'in yazdığı "Profesyonel" isimli oyunla devam edecek.