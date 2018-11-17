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Kantin işletmecisi, cinsel istismardan tutuklandı

Zonguldak'ta bulunan bir ilkokulda kantin işletmeciliği yapan şahıs, bir kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:36
Kantin işletmecisi, cinsel istismardan tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir ilkokulda kantin işleten H.S. (50), 9 yaşındaki kız öğrenciyi dudağından öptüğü iddiasıyla tutuklandı.

Olay, Kepez Mahallesi’nde bulunan ilkokulda meydana geldi. Okulun kantin işletmeciliğini yapan H.S., aynı okulda eğitim gören E.T. adlı kız öğrenciyi iddiaya göre dudağından öptü. Küçük kızın başından geçen olayı anlattığı ailesi, karakola giderek H.S.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan H.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.S. 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 16:36
  1. Zonguldak
  2. Ereğli
  3. cinsel istismar
  4. tutuklama
  5. kantin işletmecisi

YORUM YAZ

  • MilletMillet27 dk önce
    Kantin işletmeleri nerede arsız yüzsüz eşkiya tipli varsa onlar alıyorDevlet maalesef bizim gibi sağ duyulu çocuklara evlatları gibi bakanlara asla vermez.
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