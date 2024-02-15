Kantaron yağının her derde deva 7 faydası: Beyin, gözaltı morlukları için kullanacağız! Önemli ipucu, 20 dakikada

Tek yapmanız gereken sabah içmek, karaciğer ve beyni koruyor, damarlardaki pıhtılaşmayı engelleyip ömrü uzatıyor.

Kantaron Yağı Nedir?

Kantaron yağı, kantaron bitkisinden elde edilen oldukça şifalı bir yağdır. Çok eski tarihlerden bu yana kullanılan kantaron yağının faydaları saymakla bitmez. Eskiden günümüze tıpta kullanılan kantaron yağı, şifa kaynağı yağlar arasında yer almaktadır. Özellikle de sarı kantaron olarak bilinen çeşidi her derde deva diye tabir edilmektedir.

Kantaron Yağının Faydaları

1. Yara ve Yanık İzleri

Kantaron yağı, yara ve yanık izlerinin tedavisinde, acının azaltılmasında oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca kesikler, ezikler, çarpmalar ve darbeler sonucunda oluşan yara ve morlukların tedavisi için de fayda sağlamaktadır. Güneş yanıklarına da etki eden kantaron yağı, aynı zamanda güneş kremi yerine de kullanılabilmekte ve güneşin zararlı etkilerine karşı mükemmel bir koruma sağlamaktadır.

Göz çevresi morluklarına her gün sürüldüğü takdirde bu morlukların giderilmesini sağlar. 20 dakika bile sürmüyor, sadece sürün!

Gözaltı için harika bir üründür. Kantaron yağı, gözaltı morluklarını azaltmada etkili bir doğal çözümdür. Gözaltı morlukları, genellikle uyku eksikliği, stres ve yorgunluk gibi faktörlerden kaynaklanır. Kantaron yağı, anti-inflamatuar özellikleri ve cilt tonunu dengeleme özelliği sayesinde gözaltı morluklarını azaltmaya yardımcı olur

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2. Mikrop Öldürücü

Kantaron yağı antiseptik özelliği sayesinde tam bir mikrop öldürücü olarak görev yapmaktadır. Ayrıca mikropların yarayı etkileyerek oluşturduğu iltihaplanmanın da önüne geçmektedir.

3. Vücut Direncine Faydaları

Vücut için pek çok faydası bulunan kantaron yağı, vücudu kuvvetlendirir, hazmı kolaylaştırır, ishali keser, kan şekerini düşürür ve vücutta herhangi bir nedenden dolayı oluşan şişlik ve morlukları alır.

4. Mide Rahatsızlıkları

Kantaron yağı, zaman zaman herkesin yaşayabileceği mide ağrıları ve yanmalarına da oldukça fayda sağlamaktadır. Özellikle de mide ağrılarına kısa sürede etki ederek ağrının çabuk dinmesini sağlamaktadır. Kantaron yağı, alternatif tıpta da mide ülserinin tedavisi için kullanılmaktadır.

5. Cilt Sorunları

Cilt problemlerinde de oldukça olumlu etkiler sağlayan Kantaron yağı, cilt bakım yağı olarak da kullanılmaktadır. Düzenli olarak cilde uygulanması halinde pürüzsüz, ışıl ışıl ve canlı bir cilt oluşmasına yardımcı olur, yıpranmış ve solmuş cildi onarır. Bebeklerin pişiklerinde de oldukça etkili olan kantaron yağı, pişiğin kısa sürede geçmesini sağlarken düzenli olarak bebeklerin alt temizliğinde kullanılması ile de tekrar pişik olmasını önlemektedir.

6. Ağrı Kesici

Ağrı kesici özelliği de bulunan kantaron yağı, özellikle de bebeklerin ve çocukların karın ağrısı durumlarında karna sürülüp masaj yapılması neticesinde etki gösterecek ve ağrının geçmesini sağlayacaktır. Sırt ağrıları, lumbago, siyatik ve romatizmal ağrılarda da masaj yoluyla kullanılması önemli ölçüde ağrıların azalmasını sağlayacaktır. Ayrıca masaj yoluyla ağrılara etki sağlaması amaçlandığında kekik ve ardıç yağı ile karıştırılarak kullanılması etkisini arttıracaktır.

7. Kanamalar

Trafik kazalarından dolayı oluşabilecek iç kanamalarda ve iç yaralanmalarda da fayda sağlayan kantaron yağı, kaza sonrasında düzenli olarak içilmesi ile iyileşmeye yardımcı olmaktadır. Damar büzücü etkisiyle kanamayı kısa sürede durdurmaktadır. Varis hastalığından şikayetçi olan hastalarda da fayda sağlayan kantaron yağı, iç ve dış varislerin iyileşmesine yardımcıdır.

Faydaları saymakla bitmeyecek olan kantaron yağını kullanırken abartmamak gerektiğiniz unutmamak gerekiyor.