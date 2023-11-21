Kansızlık problemi olanlara doğal tedavi ortaya çıktı! Kansızlığı hangi besinler önler diyenler sırrı çözüldü

Kansızlık problemi olanlar bu tarif sizin için. Kış kapıya dayandı işte şimdi turşu zamanı! Turşu deyince bizde akan sular duruyor özellikle de pancar turşusu, en hızlı, en keyifli ayrıca da en lezzetli olanı.

Prof. Dr. İbrahim USLU, kırmızı renkte olan tüm meyve ve sebzelerin antioksidan özelliği taşıdığını vurgulayarak, “Kırmızı pancar yüksek antioksidan etkisiyle başta kanser olmak üzere adeta bin bir derde şifadır. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki içerdiği bu vitamin ve mineraller sağlığın çok önemli koruyucularındandır. Örneğin saç dökülmesi, sedef, egzama, ürtiker, kurdeşen ve karaciğer hastalıkları ile vücutta kaşıntının önlenmesinde faydalıdır. Cildi güzelleştiren kırmızı pancar, kalp hastalıklarından da korur” diye konuştu.

Sindirim sistemi açısından çok önemli faydaları olan kırmızı pancarın, mide ve bağırsakları güçlendirici etkisi bulunduğunu anlatan Uslu, şöyle devam etti:

Kansızlık İçin Kırmızı Pancar

“Hazmı kolaylaştırır, kabızlığı yok eder, mide ağrısı ve ekşime sorunlarını anında giderir. Karaciğerin düzenli çalıştırması sebebiyle şeker hastalığını önler. Kansızlıkta ve demir eksikliğinde çok etkilidir. Kansızlık problemi olanların bol miktarda kapari kullanmaları ve mutlaka kırmızı pancar suyu tüketmeleri gerekir. Havuç suyu ile eşit oranda karıştırılarak içilen pancar suyu, kısa sürede kan yapımına destek verir, alyuvar düzeyini yükseltir. Ülkemizde pek çok insanın kansızlık sorunu olduğu dikkate alındığında, bu bilgi çok önem kazanmaktadır. Kansızlık özellikle kadınlarda daha yaygındır. Kansızlık problemini gidermesi sonucu, iştahı da açarak, vücuda dinçlik verir.”

Bu tarifi babam da çok sever, yıllar önce bizzat kendisi yaparken izlemiş ve öğrenmiştim. Baskın sarımsak tadı istemeyenler sarımsakları ezmek yerine bütün ya da 2 parçaya ayırarak kullanabilirler.

Pancarları iyice yıkadıktan hatta fırçaladıktan sonra kabuklarıyla haşlarsanız rengi koyu olacaktır. Soyup pişirdiğinizde de bu koyu mor rengi elde etmeniz oldukça zor.

Suyunu ayarlarken dikkat etmeniz gereken haşlama suyunu dökmemek. Böylece hem lezzeti hem de rengini koruyabilirsiniz.

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Kansızlık İçin Kırmızı Pancar Turşusu Malzemeler

2 kg kırmızı pancar

6-7 diş sarımsak

1 su bardağı sirke (üzüm sirkesi)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1,5 – 2 yemek kaşığı tuz (tuz oranını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz)

pancarların üzerini 2 parmak geçecek kadar su

Kansızlık İçin Kırmızı Pancar Turşu Yapılışı

Pancarların köklerini yapraklarını kesin. İsterseniz yapraklarını ve saplarını atmayın turşunun içine konulduğunda lezzetli oluyor.

Pancarların üzerini 2 parmak geçecek kadar su içinde haşlayın.

Haşlanan pancarları daha sıcakken sudan çıkarıp kabuklarını çok ince soyun ya da havlu kağıt yardımıyla ovarak soyun. Pancarların büyüklüğüne göre dörde veya altıya bölün.

Temiz bir kavanoza yerleştirin. Kabuklarını soyduğunuz sarımsakları tuz içinde hafifçe dövün ya da 2 parçaya bölün .

Pancarları haşladığınız suyun kavanoza döküp ne kadar su aldığına bakın. (Artan suyu dökebilirsiniz)

Kavanozdaki suyu tencereye geri boşaltın içine 1 su bardağı sirkeyle birlikte şekerini ve tuzun atarak karıştırın.

Tuz eridikten sonra suyu kavanoza ilave edin ve ağzını sıkıca kapatın.

Oda sıcaklığında 2 gün bekletin. İkinci günün sonunda turşunuz ikrama hazır.