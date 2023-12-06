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Gündem Kansızlar Gazze'de ambulanların bulunduğu bölgeyi vurdu
Gündem

Kansızlar Gazze'de ambulanların bulunduğu bölgeyi vurdu

Yeniakit Publisher
2023-12-06 12:29:00 -
Kansızlar Gazze'de ambulanların bulunduğu bölgeyi vurdu

İsrail tankı, Gazze’nin güneyinde yaralılara müdahale sırasında ambulansların bulunduğu bölgeye atış yaptı. O anları gösteren kareleri Filistin Kızılayı paylaştı.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, “İsrail tankının Gazze'nin güneyindeki Deir Al-Balah'ta yaralılara müdahale eden iki Filistin Kızılayı ambulansının bulunduğu bölgeyi hedef alması korkunç görüntülere sahne oldu” denildi.

Görüntülerde, tankın ateş açması sonucu sağlık görevlileri ve sivillerin panik yaşadığı, ambulansların hızla bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.

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