Kansız Netenyahu kan akıtmaya devam edeceğini haykırdı!

Binyamin Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olan Şabat’ta siyonist halkına hitap etti.

Akıttığı kanla adeta gurur duyan Netenyahu, “Hamas’a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç” dedi.

İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olarak kabul edilen Şabat’ta ilk kez halka açık bir konuşma yaptı.

Bebek katili olmaktan gurur duyuyor!

Netanyahu, Hamas’ın meşru müdafaasını hedef alarak, “Bugün herkes biliyor ki vatan için savaşıyoruz ve aslanlar gibi savaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, sözlerine, "Hamas'a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç. Hamas’ı yok edeceğiz ama bu zaman alacak” diyerek devam etti.

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