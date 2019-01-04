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Kanserojen maddeye yerli kit ile geçit yok

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

04 Ocak 2019 Cuma 13:54
Kanserojen maddeye yerli kit ile geçit yok

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yurt dışından getirilen veya ihraç edilen gıdalarda kanserojen ya da sağlığa zararlı mikotoksinlerin tespitinde kullanılan saflaştırma kolonlarının Türkiye’de üretildiğini açıkladı.

Bakan Varank, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde (MAM) ‘AFLAMAM’ adıyla yerlileştirilen ürünün ilk müşterisinin de Tarım ve Orman Bakanlığı olduğunu belirtti.

Varank, imzalanan protokol doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığının tamamı ithal edilen kiti artık TÜBİTAK’tan satın alacağını belirterek, “Yaptığımız bu çalışma, kamu alımlarının Türkiye sanayisinin teknolojik yoğunluğunun yükseltilmesi ve yerli üretimin teşvik edilmesi açısından güzel bir örnek teşkil etmektedir” ifadesini kullandı.

Öte yandan; Varank, protokolü Twitter hesabından da duyurdu. Bu kite benzer tamamı ithal edilen 5 kontrol kitinin bulunduğu, bu kitlerden Türkiye’de yıllık 500 bin adet tüketildiği öğrenildi.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 13:54
  1. TÜBİTAK
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  3. Mustafa Varank
  4. Tarım ve Orman Bakanlığı

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