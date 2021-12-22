Kanserli hücreleri yok ediyor

Çeşitli araştırmalar yapan bilim insanları tarafından kanseri yenmek gün geçtikçe kolaylaşıyor. Araştırma sonuçlarına göre ise akciğer kanserine neden olan hücrelerin %86’sını öldürüyor.

Acai meyvesi, diğer meyvelere göre daha düşük şeker oranına sahip. Bakıldığında 100 g acai meyvesinin; %70’i kalori, %50’si yağ, %16’sı karbonhidrat, %4’ü protein. Ayrıca bu meyve; A vitamini, sodyum, kalsiyum da içeriyor.

Acai meyvesi nedir?

Acai meyvesi orijinal olarak amazon ormanlarında yetişen zengin antioksidan özelliği taşıyan genellikle görüntü olarak yaban mersinine benzetilen mor renkli bir üzüm yani meyvedir. Çoğunlukla acai üzümü olarak bilinmektedir. Bu haliyle market raflarında da yerini almıştır. Yaban mersini gibi yumuşak olmamakla birlikte çekirdekleri sert bir meyvedir.

Acai üzümünün faydaları nelerdir?

Acai meyveleri sağlığımızı çeşitli şekillerde geliştirir. Sadece kilo kaybına ve sindirime yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bağışıklığınızı arttırır ve sağlıklı cilt ve saçları destekler.

Acai üzümünün serbest radikallerin vücuda verdiği oksidatif hasarı onardığı bilinmektedir.

Kalp krizi üzerine yapılan 2014 araştırması, acai meyvesinin, kalp hipertrofisi, fibroz ve kalp fonksiyon bozukluğu gibi kalp ile ilişkili hastalıkların tedavisinde önemli ölçüde yardımcı olduğu sonucuna varmıştır.

Araştırmalar acai meyvelerindeki lif ve yağ asidi içeriğinin metabolizmayı arttırmaya, yağ yanığını arttırmaya ve aşınmayı azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir.

Acai tozunun faydaları nelerdir?

Acai meyvesi Türkiye de özellikle meyve formunun dışında toz halinde de tüketilmektedir. Bu şekilde özenli kurtularak acai meyvesinden elde edilen toz formunu içeceklere ve yoğurtlara konulmakta ve o şekilde tüketilmektedir.

Kan şekerinin ve insülinin düzenlenmesini sağlamaktadır.



A,C ve E vitaminleri açısından oldukça zengindir. Bu yüzden cilt ve göz sağlığı için faydası çok fazladır.



Sindirim sitemini ve bağırsak sağlığını korumaktadır.



Hafızayı destekler.



Omega yönünden zengindir



Kan dolaşımını ve kalp sağlığını destekler.



Antioksidan özelliği yüksektir. Vücuttaki inflamasyonu azaltır.



Zayıflamaya yani kilo vermeye yardımcı bir üründür.



Demir, kalsiyum , bakır ve çinko yönünden zengin bir meyvedir.



Acai meyvesi de bu yönden kanser hücresiyle savaşan bir besindir.



Yaşlanmaya karşı vücudu destekler ve yaşlanmayı yavaşlatır.



Magnezyum ve potasyum açısından zengin bir besindir.



B vitaminleri açısından zengin bir besin olduğundan tüketilmesi faydalıdır.