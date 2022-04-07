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Sağlık Kanserlerin yaklaşık üçte birinden sigara sorumlu
Sağlık

Kanserlerin yaklaşık üçte birinden sigara sorumlu

Türkiye'de 2019 yılı verilerine göre her iki kişiden birisi sigara içtiğini belirten uzmanlar, sigaranın bir çok kanser türünde etken olarak önemli rol oynadığını, insanlardaki bütün kanserlerin yaklaşık 3'te 1'inden sigaranın sorumlu olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 17:48:00 - 2022-04-07 17:53:24
Kanserlerin yaklaşık üçte birinden sigara sorumlu

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Gökşin Cihan, kanserin ülkemizde ve dünyada ölümlerde ikinci sırada yer alan herkesi üzen bir durum olduğunu söyledi. Prof. Dr. Fatma Gökşin Cihan, kanserden ölümlerin yaklaşık 3’te 1’inin başlıca 5 önlenebilir sebepten kaynaklandığını kaydederek, "Bizim için en önemli kısmı burası aslında. Birincisi tütün kullanımı, ikincisi yüksek beden kitle indeksi dediğimiz kilolu olmak ya da şişman olmak, meyve sebzenin az tüketilmesi üçüncü risk faktörü, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol kullanımı da diğer risk faktörleri arasında geliyor. Tütün kullanımı yani sigara içimi kanser için en önemli risk faktörü, en başta geliyor ve kanserden ölümlerin yaklaşık 4'te birinden sorumlu. Bizim için önlemek önemli. Daha sonrasında tedavi hem masraflı hem üzücü sonuçları olabilen gerçekten uzun, zor, yıpratıcı bir süreç. Onun için günümüzde bütün kanserlerin yüzde 30 ila 50'sinin önlenebilir olması sebebiyle bizim için de saydığımız risk faktörlerinden kaçınmak ve mevcut kanıta dayalı stratejilerin uygulanması önem arz ediyor. Bir çok kanserin iyileşme ihtimali erken tanı olduğunda daha yüksek” dedi.

Prof. Dr. Fatma Gökşin Cihan, “Baktığımızda erkeklerde en çok görülen kanser tipi akciğer kanseri ve akciğer kanserinin de yüzde 90 ila 95 sebebi ne yazık ki tütün kullanımı, sigara kullanımı. Ülkemizdeki 2019 yılı verilerine göre her 2 kişiden 1'i sigara içiyor. 3'te 1 kişi ise her gün tüketiyor sigarayı ve daha seyrek içebilse de ne yazık ki vatandaşlarımızın 3'te 1'i her gün sigara kullanmakta. 35 ila 44 yaş erkek grubuna baktığımızda 3 erkekten 2'sinin gene sigara kullandığını, kadın grubunda ise 4 kadından 1'inin sigara içtiğini görüyoruz. Ne yazık ki oranlar ülkemizde sigara tüketimi açısından oldukça yüksek. Akciğerde kanser yapmasının yanı sıra sigara aynı zamanda gırtlak kanseri, ağız boşluğundaki kanserler, dudaktaki kanserler, yutakta, yemek borusunda, midede, kalın bağırsakta, pankreas, böbrek, mesane, meme ve rahim ağzı kanserlerinde de önemli rol oynuyor etken olarak. İnsanlardaki bütün kanserlerin yaklaşık üçte birinden sigara sorumludur” şeklinde konuştu.

“Bir saatlik oturumda nargileden 100 ila 200 adet sigara dumana maruz kalınır”

Özellikle yaz günlerinde keyif olarak tüketilen tütün ürünlerin en zararlılarından birisinin nargile olduğunu aktaran Prof. Dr. Fatma Gökşin Cihan, “Bir saatlik oturum sonucu nargile içimi sonucu yaklaşık 100 ila 200 adet sigara tüketilmiş gibi dumana maruz kalıyor kişi ve gene sadece bir nargile tüketiminde 20 ila 50 adet sigara içmiş kadar nikotine maruz kalıyor ki nikotinin de kanserojen olduğunu söylemiştik. Gene nargilenin tüm tütüne bağlı zararlarının yanı sıra akciğer, solunum yolu, yemek borusu, ağız ve diş eti kanserlerine de sebep olmak gibi ne yazık ki bir durumu var. O nedenle bütün vatandaşlarımızı öncelikle kanserden korunma açısından önlemleri almaya, sigarayı içiyorlarsa bir an önce bırakmaya, içmiyorlarsa hiç muhatap olmamaya, hatta yanlarında dahi içilmesine müsaade etmemeleri konusunda dikkati çekmek istiyorum” diye uyarılarda bulundu.

 

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