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Sağlık

Kanseri daha erken teşhis etmenin yolunu buldular

ABD'de yapılan bir araştırma, henüz vücutta belirti göstermemiş kanser hastalığının, bir çeşit kan testiyle daha erken tespit edilebileceğini ortaya çıkardı.

2020-04-28 23:49:00 -
Kanseri daha erken teşhis etmenin yolunu buldular

Akademik "Science" dergisine dayandırılan haberde, yapılan bir araştırmanın, kanserin, bir çeşit kan testiyle erken evrelerde bile tespit edilebileceğini gösterdiği belirtildi.

Haberde, "Daha önce hastalık belirtisi göstermeyen binlerce insan üzerinde yapılan çalışmada, ilk defa bir kan testi sayesinde birçok kanser türü tespit edilebildi." ifadelerine yer verildi.

Testin geliştirilmesine yardımcı olan bilim adamlarından Johns Hopkins Üniversitesinden Nickolas Papadopoulos, "Bunun mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışma ile henüz test aşamasında olsa da standart tarama yöntemleriyle elde edilen sonuçlardan iki kat daha fazla kanser vakası tespit edildi." dedi.

Papadopoulos, testin sadece 65-75 yaş grubundaki kadın ve erkekler üzerinde yapıldığını, daha net sonuç için farklı yaş gruplarında da denenmesi gerektiğini söyledi.

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