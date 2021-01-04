Kansere yenilen GMİS Genel Sekreteri Kolçak için Zonguldak'ta evlendiği kuyu başında cenaze töreni düzenlendi

ZONGULDAK (AA) - İzmir'de kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak için eşiyle dünya evine girdiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Maden Ocağı'ndaki kuyu başında cenaze töreni yapıldı.

Pankreas kanseri nedeniyle 1,5 yıldır tedavi gören ve 23 gün önce İzmir'deki bir hastaneye yatan Kolçak'ın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Zonguldak'a getirildi.

Kolçak'ın cenazesi, daha sonra 5 yıl önce eşiyle dünya evine girdiği TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait kuyu başına götürüldü.

Törende helallik alınmasının ardından Kolçak için dua edildi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Kolçak'ın ailesine taziyede bulundu.

Hüseyin Kolçak'ın eşi Yasemin Kolçak'ın da ayakta güçlükle durduğu, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Kolçak'ın cenazesi, Devrek'in Karabaşlı köyünde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

- "Tüm güzellikleri hak eden bir insandı"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, gazetecilere, Hüseyin Kolçak'ın hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, "Sözün bittiği yerdeyiz. Hüseyin kardeşimiz iyi bir madenciydi, sendikacıydı. Zonguldak'ı, maden işçisini, Türk-İş'i çok seviyordu. Biz de onu çok seviyorduk. Allah mekanını cennet yapsın. Söyleyecek fazla bir şey yok." dedi.

Yasemin Kolçak da eşinin her zaman madencileri özleyerek yaşadığını dile getirerek, "En son cuma günü gözlerini kapadı, derin derin uyudu. Uykusunda maalesef gitti. Elimden gelen neyse onun için yapmaya çalıştım, o bunu hak etti. O sevgiyi, bakımı, tüm güzellikleri hak eden bir insandı. Yüreği çok güzel, naif bir insandı. 4,5 yıl evli kaldım, inanın 45 yılın mutluluğunu bana yaşattı. Biz burada evlendik onunla. Burada dünya evine girip onu uğurlamak, inanın kolay değil." ifadelerini kullandı.

Törene, Ergün Atalay'ın yanı sıra AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK ve GMİS yöneticilerinin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, madenciler ve aile yakınları katıldı.

TTK'de 1985'de iş başı yapmasının ardından 2012-2015 yıllarında Amelebirliği Kozlu Şube yöneticiliği, 2015-2019 yıllarında GMİS Kozlu Şube Başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Kolçak, GMİS'in 23-24 Mart 2019 tarihlerinde yapılan 11. Olağan Genel Kurulu'nda "Genel Sekreterlik" görevine seçilmişti.