Kansere ve diyabete şifa oluyor bu yüzyılın 1 numaralı besini seçildi! Spirulina nedir, faydaları nelerdir?

Kansere ve diyabete şifa oluyor bu yüzyılın 1 numaralı besini seçildi

Spirulina nedir?

Birçok ülke artık spirulina üretiyor. 2007 yılında Birleşmiş Milletler ve Dünya Tarım Örgütleri tarafından yetişkenler ve çocuklar için güvenilir bir besin olduğu belirtildi. Vitamin, mineral, protein ve biyolojik aktif maddeleri sayesinden kanserden diyabete kadar birçok hastalığın tedavisinde de yardımcı olarak kullanılabiliyor. Olgunlaştıktan sonra toz ya da tablet formunda kullanılabilir. Toz formdaki spirulinayı salata, çorba, kek ya da meyve sularına gönül rahatlığıyla koyabilirsiniz.

Spirulina faydaları

Spirulina, %70 oranında protein içeren bir besin. Ayrıca A vitamini, B1, B6 ve B12 vitaminlerini, E vitaminini, demir, metiyonin aminoasidi, mangan, çinko, bakır ve selenyum gibi bileşenleri de içeriyor. Bu nedenle vegan ve vejeteryan bireyler için de ek besin olarak kullanılabilir.

Kuvvetli bir antioksidan kaynağı olan spirulina, vücudun serbest radikallerden arınması için oldukça yararlı. Böylelikle birçok kronik hastalıkla savaşmada bir silah. Ayrıca cilt ve saç sağlığı için de önemli etkileri bulunmaktadır. Gastrit ve ülser gibi birtakım mide rahatsızlıklarından kurtulmak için de kullanılabilir.

Spirulina- Kalori miktarı 100 g 289,9 kcal

Kilo vermek için kullanılabilir

Yüksek besin içeriğine karşın düşük kalori değeri kilo verme konusunda da yardımcıdır. Vücudun enerji üretimini destekleyen gama linoleik asit ve polisakkarit içerir. Ayrıca enerji üretiminde görev alan B6 vitamini içermesi de oldukça önemlidir. 2016 yılında yapılmış bir çalışmanın sonucunda, düzenli bir şekilde 3 ay boyunca spirulinayı tüketen bireylerin vücut kitle endekslerinde ciddi azalmalar görülmüştür. İçerdiği antioksidan bileşenleri sayesinde ise yorulmayı geciktirir ve böylelikle egzersiz kapasitenizi arttırarak kaslarınızın güçlenmesine katkı sağlar.

İnflamatuar hastalıklarda kullanılabilir

Biyoaktif bileşen olan fikosiyaninin bağışıklığı güçlendirdiği bilinmektedir. Bu sayede histamin salınımı arttırılır ve inflamasyon önlenir. Spirulinanın inflamasyondan kaynaklanan alerjik kanser ve birçok hastalığa olumlu etkisi çeşitli çalışmalarla desteklenmiştir. Ayrıca, spirulina tüketiminin kan şekerini düzenlediği ve pankreastan insülin salınımını destekleyip diyabet kontrolüne olumlu etkisi çalışmalarla desteklenmiştir. Hastalıklara karşı kesin bir tedavi önerisi henüz sunulmadığından spirulina ile ilgili bilimsel çalışmalar genişletilerek devam ettirilmektedir.

Dozu aşılmamalı

İnsan tüketimi için güvenilir olsa dahi, içerisinde yetiştiği sulak bölgedeki ağır mineralleri emebileceği ve bünyesinde toksik maddeler birikmiş olabileceğinden kullanılırken dozu mutlaka ayarlanmalı. Günlük doz miktarının 1-3 g arasında olduğu belirtilmektedir.

İlaç etkileşimine dikkat

Hamile ve emziren kadınlardaki etkileri henüz bilinmemektedir. Spirulinanın bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunmaktadır. Kullandığınız ilaç varsa herhangi bir etkileşimi olup olmadığına dikkat edilmelidir.

Spirulina smoothie tarifi

Malzemeler

Yarım muz

1 avuç çiğ, tuzsuz fındık

1 çay bardağı tam yağlı süt

1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı hindistan cevizi

1 çay kaşığı toz spirulina

Spirulina smoothie tarifi nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri bir rondoya alın ve kıvam alana kadar karıştırın. Daha sonra küçük bir kaseye alın.

Spirulinalı kakao topları

Malzemeler

8 adet hurma

15 çiğ, tuzsuz badem

1 tatlı kaşığı kakao

1 yemek kaşığı yerfıstığı ezmesi

3 yemek kaşığı yulaf

1 tatlı kaşığı toz spirulina

2 yemek kaşığı su

Spirulinalı kakao topları nasıl yapılır?

Bademleri ufalanana kadar rondodan geçirin ve daha sonra öncesinden suda beklettiğiniz hurmalar ile kakao, yulaf, yerfıstığı ezmesi, spirulina ve suyu ekleyin. Ardından rondoyu tekrar çalıştırın. Elde ettiğiniz karışımı küçük toplar şeklinde yuvarlayın ve buzdolabında bekletin. Bir ara öğünde 2 adet tüketebilirsiniz.

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