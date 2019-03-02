Kansere karşı önlemde yardımcı

Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar pek çok bitkinin insan sağlığına ne kadar faydalı olduğunu göstermektedir. Üzerinde araştırmaların devam ettiği zerdeçalın birçok faydası bulunmuştur ve tüketilmesi tavsiye edilen bitkilerden biridir. Pek çok hekim ve uzman zerdeçalın faydalarına değinmektedir. Zerdeçal kansere karşı önlem ve tedavide yardımcı olarak kullanılmaktadır. Sindirim sisteminde, eklem ağrılarını azaltmada, iltihap önlemede, şeker hastalarında da kullanılmaktadır. Kalp ve damar sağlığı için olumlu etkileri vardır. Erken yaşlanmayı önler, alzheimer hastalığını önlemeye yardımcı olur. Zerdeçalın saymakla bitmeyen diğer faydalarını da şöyle sıralayabiliriz:

-Zerdeçal kolon, meme, cilt ve prostat kanserinin önemlisine yardımcı olur; etken maddesi olan kur kurkumin kanser hücrelerinin yayılmasını geciktirir.

-LDL’yi düşürerek kolesterol seviyesinin dengelenmesini sağlar.

-Alzheimer’a yakalanma riskini azaltır.

-Haricen uygulanarak ciltteki yaraların tedavi edilmesinde de kullanılabilir.

-Karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelen zerdeçal, antioksidan olduğu için vücutta biriken zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar.

-Antioksiden ve anti-enflamatuvar etkileri sayesinde yüksek kan basıncı ve inflamatuvar problemlerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

-Araştırmalar damarda kireçlenme, plak oluşumu ve kan pıhtısı oluşumu engelleme özellikleri ile kalp krizi ve inme riskini azaltabilir. Kalp rahatsızlıklarına karşı faydalıdır.

-Diyabet tedavisinde etkilidir. İnsülin gibi görev alarak kan şekerini sağlıklı bir seviyede tutmaya yardımcı olur.

Zerdaçal’ın bu faydalarını biliyor musunuz?

Doğal boyalar bitki ve bitki özütünden elde edilmektedir. Bu nedenle kaynağı bitkinin içindeki pigment ve yararlı maddelerdir. Ürünlerimizde farklı dini inançlara sahip insanların hassasiyeti göz önünde bulundurularak üretim gerçekleştirilmektedir. Bu hassasiyetten ötürü ürünlerimiz Helal sertifikalıdır. Bu yazımızda Zerdaçal (Turmeric )’ın sağlığa faydaları üzerinde duracağız .

Zencefilgiller ailesinden olan zerdeçal bitkisi büyük yapraklı, çiçekleri sarı renkte bir bitkidir. Hint safranı, zerdeçöp, safran kökü, sarı boya, zerdeçav olarak da bilir. Anavatanı Güney Asya’dır. Sıcak ve nemli bir ortam seven zerdeçal Pakistan, Hindistan, Çin ve Bangladeş gibi Asya’nın tropik bölgelerinde yetişir. İsmi Farsça sarı anlamındaki zerd ve çöp, odun anlamındaki çub kelimelerin birleşmesiyle oluşan “zerdeçub”dan gelmektedir. Türkçeye zerdeçal olarak geçmiştir.