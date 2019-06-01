Kansere davetiye çıkaranlar.. Eskilerin de dediği gibi; ''eskiden kanser mi vardı?''

Evet eskiden kanser bu kadar yoğun değildi. Bunların başlıca sebeplerinin başında tüketim çılgınlığı geliyor. Bu sorunlardan kurtulmalı ve hayatımıza kanser girmeden çeki düzen vermeliyiz. Kansere sebep olan faktörler Mikrodalga fırınlar için kullanılan poşetler içerisinde perflorooktanoik asit denen bir maddenin olması,

Konserve kutuların alüminyum oluşu ve BPA içermesi,

Cipsilerin trans yağlarla kızartılıyor olması,

Şarküteri ürünlerinin işlenmiş ve tütsülenmiş olması,

Büyük balıkların, ağır metallere maruz kalması,

Evde kullandığımız katı içerikli yağların, hidrojenizeolması,

Klor gazı içeren kimyasallarla beyaz unun ağırtılması ve bu unun işlenerek yiyeceklere eklenmesi,

Üzerinde GDO'lu yazdığı halde tükettiğimiz gıdalar,

Yapay tatlandırıcı içeren ve özellikle aspartam maddesi içeren tatlıların tüketilmesi, kansere davetiye çıkarıyor. Olabildiğince evde kendi bildiğiniz malzemelerle, kendi işlemlerinizle yaptığınız yemekleri tüketmeye çalışın. Gıdaların kolay elde edilebilmesi ve hemen hazırlanıyor olmaları, uzak durma sebebiniz olabilir. İlla cips yemek ya da konserve ihtiyacınızı gidermek istiyorsanız, kendi emeğiniz ve bildiğiniz malzemelerle olmasına özen gösterin.

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