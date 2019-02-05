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Kanserden bir senede 10 milyon ölüm

Geçtiğimiz yıl kanser vakaları en büyük hastalık ve ölüm nedenleri arasında yer aldı. 2018’de dünyada yaklaşık 18,1 milyon yeni kanser vakası ortaya çıkarken, 9,6 milyon kişi de kanserden yaşamını yitirdi.

05 Şubat 2019 Salı 10:20

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2018’de kanser vakaları en büyük hastalık ve ölüm nedenleri arasında yer aldı. Geçen yıl dünyada yaklaşık 18,1 milyon yeni kanser vakası ortaya çıkarken, 9,6 milyon kişi de kanserden yaşamını yitirdi. 

DSÖ’nün 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla paylaştığı bilgilere göre, dünyadaki kansere bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 70’i düşük ve orta gelirli ülkelerde kaydediliyor.

Kanser ölümlerinin yaklaşık üçte birine yüksek vücut kitle indeksi, düşük meyve ve sebze tüketimi, fiziksel aktivite azlığı, tütün ve alkol kullanımı neden oluyor. Kansere yol açan en önemli risk faktörünün sigara ve alkol tüketimi olduğu belirtiliyor. Kanserden kaynaklanan ölümlerin yüzde 22’sinin sebebi olarak sigara gösteriliyor.

2018’de 18,1 milyon kanser vakası

2018 yılında kanser vakaları, kalp hastalıklarının ardından en büyük hastalık ve ölüm nedeni olarak gösterildi. Her 6 ölümden 1’inin sebebi kanserdi. DSÖ’ye göre geçen yıl 18,1 milyon yeni kanser vakası ortaya çıktı. Kanser vakaları erkeklerde biraz daha fazla görüldü. Tahmini 9,6 milyon kişi de kanserden hayatını kaybetti. 

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 10:20
  1. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
  2. kanser vakaları
  3. kanser vakası
  4. kanser
  5. 4 Şubat Dünya Kanser Günü
  6. Kanser ölümleri
  7. meyve ve sebze
  8. fiziksel aktivite
  9. tütün ve alkol kullanımı
  10. hastalık

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  • ihsanihsan41 dk önce
    gdo lu hibrit tohumlu hormon ve ilaçlanmış yiyeklerden oluyor bununn üzerinde durulsun

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