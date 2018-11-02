Kanserden acı biberle korunun



Acı biber, dünyanın her köşesinde ve her iklimde yetişebilen bir sebzedir. Pek çok yemeği tatlandıran bu sebze, özellikle kalsiyum, potasyum ve vitaminler açısından oldukça zengindir.



Acı biber, damarların içerisindeki plakları temizler ve kalbe iyi gelir. Kalbin ihtiyacı olan besin maddelerini içinde barındıran acı biber, vücut sıcaklığını arttırır ve kanı incelterek dolaşımı hızlandırır. Ayrıca kan hücrelerine yapışan toksinleri de temizler.

Hipertansiyonu olan hastalara acı biber önerilmektedir. Tepeden tırnağa kadar tüm kan dolaşımını hızlandıran acı biber, kan basıncını da dengeler.

Kapsaisin maddesi

Acı biberin içerisinde bulunan kapsaisin maddesi kanser hücrelerini öldürücü etkisiyle bilinir. Acı biber bu nedenle kan kanseri ve akciğer kanseri hastalarına önerilmektedir. Araştırmalar kapsaisinin kanser hücrelerini apoptosis evresinde öldürdüğünü göstermektedir.

Baharatlı acı biber mide ve bağırsak ülserlerine de iyi gelir. Bağırsak hareketlerini arttırarak sindirimi hızlandıran acı biber, mide kramplarını, asit ve gaz gibi sorunları çözer.



Antifungal özellikleri olan acı biber mantar sorunlarında da etkilidir. Ayrıca solunum yolu rahatsızlığı çekenlerdeki enfeksiyonların giderilmesinde de önemli bir rol oynar.

SOĞUĞA BİLE ÇARE

Acı biber yüzyıllardır alternatif tıpta kullanılmaktadır. Yerel halklar acı biberi kendi tedavi yöntemlerinde önemli bir yere koyar.

Soğuk havalarda ayakkabıların içine konan acı biber donmadan etkilenme derecesini azaltır.

Kanayan yaraya konan acı biber kanamayı durdurur ve iz bırakmadan iyileşmesini sağlardı.

Acı biber alerjik reaksiyonlarda da başvurulan bir sebzeydi. Baş ağrısı, soğuk algınlığı gibi durumlarda kullanılırdı. Ayrıca ağrıyı geçiren özelliği ile diş ağrıları, yılan ısırıkları ve migrende de etkili bir maddeydi.

Acı biberin zayıflatıcı özelliği de geniş çevreler tarafından bilinmektedir.