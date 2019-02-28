Kanserde erken müdahale başarıyı artırıyor

Fitoterapi Bilim Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, “Kanser tanısı sonrası kişilerin kısa sürede şoku atlatıp zihinlerinde sorunu çözüp durumu kabullenmeleri, bunu normal bir hastalık olarak görüp tedavilerine olabildiğince erken başlamaları başarıyı arttırır” dedi.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Fitoterapi Bilim Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, kanser tedavisinde doğal ve bitkisel tedavi hakkında bilgi verdi. Günümüzde modern hayatın getirdiği işlenmiş gıdalar ile içeceklere daha kolay erişim ve ucuzlaşması, hareketsiz hayat, alkol ve sigara tüketimi gibi alışkanlıkların yaygınlaşması, depresyon ve stresin artması, şişmanlık ve şeker hastalığının salgınlaşması, çevresel kirlilik, gıdalarda kimyasal kalıntıların artması gibi nedenlere bağlı olarak kanser görülme sıklığında giderek artış olduğunu belirten Erdem, “Kansere bağlı ölümlerin, kalp-damar sağlığına bağlı ölümleri geçerek ilk sıraya oturması beklenmektedir. Bu olumsuzluklara rağmen gelişen teknoloji ve yeni tedavi seçenekleri sayesinde kanserin iyileşme şansı bulunmaktadır. Kanser tanısı sonrası kişilerin kısa sürede şoku atlatıp zihinlerinde sorunu çözüp durumu kabullenmeleri, bunu normal bir hastalık olarak görüp tedavilerine olabildiğince erken başlamaları başarıyı arttırır” diye konuştu.

“Moral ve inançlı olmak en önemli faktördür”

Hastanın yaşam ve beslenme tarzına dikkat etmesi ve gerektiğinde yardımcı besin desteklerinden faydalanılması ile bu sorunun azaltılmasının sağlandığını aktaran Erdem, “Ancak bunların kullanımı fitoterapi uzmanı ve tıbbi onkolog tarafından bilgi ve işbirliği sonucu olmalıdır. Basit önlemler ile hasta veya sağlıklı insanlar bağışıklık sistemini arttırarak hastalanma risklerini veya hastalıklarının ilerleme risklerini azaltırlar. Burada doğal yöntemlerin yararı büyüktür. Moral ve inançlı olmak en önemli faktördür. Dua, namaz ve diğer dini görevlerin yerine getirilmesi kişiyi rahatlatır ve vücut direncini destekler.

Düzenli yürüyüş gibi egzersizlerin yapılması ve günlük hayatın bir parçası haline getirilmesi, beslenmede yeşil-kırmızı-turuncu canlı renkleri içeren meyve-sebzelerin mevsiminde tüketilmesi, trans yağların tüketilmemesi, basit şekerli veya işlenmiş gıdaların tüketiminden uzak durulması, doymuş yağların sınırlı tüketilmesi yararlıdır. Başta zerdeçal ve sumak olmak üzere bol baharat tüketimi şarttır” şeklinde konuştu.

“İlaç etkileşimleri olabileceği için gelişi güzel kullanılmamalıdır”

Bağışıklık sistemini desteklemede yardımcı olarak kullanılan bilimsel çalışmalarda yoğun olarak araştırılan çeşitli bitkisel-nütrisyonel besinsel takviyeler bulunduğunu da kaydeden Erdem, “Fakat takviyeler ile ilaç etkileşimleri olabileceği için gelişi güzel kullanılmamalıdır. Kanser tedavisi gören hastalar fitoterapi uzmanı ve tıbbi onkologlarının bilgisi olmadan ek destek kullanmamalıdır” ifadelerini kullandı.