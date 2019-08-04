Kanser tedavisi gören çocuklara robotik ve kodlama eğitimi

Kuveyt Türk ve Türk Kızılayı’nın iş birliğiyle gerçekleştirilen 1010 Kâşif Projesi’yle Türkiye’nin dört bir yanındaki okullarda kodlama ve robotik eğitimi düzenleniyor. Proje kapsamında, İstanbul’daki kanser tedavileri süresince Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV)Aile Evi’nde kalan ortaokul çağındaki çocuklar kodlama eğitimiyle tanıştı.

Kuveyt Türk İnsan Kaynakları, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, etkinlikte yaptığı konuşmada, 1010 Kâşif Projesi kapsamında Türkiye’nin birçok şehrinde meraklı kâşiflerle buluştuklarını belirterek, bu projeyle yeni nesillerde geleceğin mesleklerine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Üreten ve yöneten bir teknoloji

Demir, şunları söyledi: “Biz 1010 Kâşif Projesi ile çocuklarımıza çağımızın gerekliliği olan kodlama ve robotik eğitimini verirken aynı zamanda teknolojiyi bilinçli ve ölçülü kullanma yeteneklerinin gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz. Sadece tüketilen değil üreten ve yöneten bir teknoloji anlayışının yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Gittiğimiz her okulda ve bizim için özel bir yere sahip KAÇUV Aile Evi’nde gördük ki, çocuklarımızın kod yazmaya yönelik ilgileri ve bu alandaki yetenekleri dikkat çekici boyutta. Bu ilgi doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor.”