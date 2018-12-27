Kanser ilaçlarını kim ödeyecek? Mahkemeden emsal karar

Ankara'da kanser hastası olan G.A. ilaç masrafları SGK tarafından karşılanmayınca kuruma dava açtı. Mahkeme ise kanser hastalarını sevindirecek emsal bir karar aldı.

Ankara 3. İş Mahkemesi, bazı ilaç masrafları SGK tarafından karşılanmayan kanser hastası G.A.’nın, masraflarının karşılanmasına hükmetti.

G.A.’nın avukatı Songül Beydilli, kararın benzer durumdaki kanser hastaları için emsal olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

ANKARA'da yaşayan kanser hastası G.A. Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yer almadığı gerekçesiyle ilaç masraflarını karşılamayan Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 15 Eylül 2015’te, ilaç bedellerinin ödenmesi için dava açtı.

Evrensel'den Cansu Pişkin'in haberine göre, 3 yıl süren davada Ankara 3. İş Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar vererek, SGK’nin ilaç masraflarını karşılamasına hükmetti.

Masraflar geri ödenecek

Mahkeme, yurt dışından 47 bin 79 İsviçre Frangı ödenerek alınan ilaç faturalarının bedelini, Türk Eczacılar Birliği’nin satış fiyatlarını esas alarak faizi ile birlikte 45 bin İsviçre Frangı olarak ödenmesine karar verdi.

Karar emsal niteliğinde

Avukat Songül Beydilli, kararla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Mahkemenin kararı olumlu olmakla birlikte, müvekkilimin ilaca ödediği paradan daha az bir miktar olduğu için karara itirazda bulunduk. Dosya şu an Bölge Mahkemesinde. Genellikle her şey tükeniyor o noktada insanlar dava yoluna başvuru yapabiliyorlar. Yargı yoluyla ilaç giderlerinin karşılanması mümkün. Müvekkilim ile aynı durumdaki hastalar için de emsal bir karar”